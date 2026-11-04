Agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón solicitaron a la ciudadanía información que conduzca a la identificación y arresto de un hombre que es sospechoso de un escalamiento ocurrido el mes pasado.

De acuerdo con la pesquisa, en la madrugada del 22 de octubre, el sujeto escaló el negocio Ola Ola Hair Studio, ubicado en la avenida Santa Juanita, en Bayamón, tras forzar la entrada del local.

Este se apropió ilegalmente de mercancía cuyo valor fue estimado en $4,750.80.

Si tiene información que ayude a esclarecer el caso, puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Comandancia de Bayamón al teléfono (787) 269-2424, extensiones 1610, 1571, 1451 o 1452.