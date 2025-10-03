La división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, diseminó hoy una foto de una guagua Ford Transit T-250 color blanca y del año 2022, utilizada para cometer el asesinato de Franchesca Nieves López de 40 años, quien fue baleada el 23 de junio en el servi-carro de un restaurante de comida rápida en Plaza Aquarium Mall de Toa Alta.

Los hechos ocurrieron a las 4:39 p.m., cuando víctima, se acercó en su guagua Toyota Sequoia, color blanco del 2005, a la pizarra del menú de Church’s y más de una persona le disparó de frente desde un vehículo.

Afortunadamente, instantes antes del crimen, uno de sus hijos decidió bajarse para comprar comida en el restaurante de comida rápida Burger King y el otro niño, de 8 años, permaneció en la tercera fila de asientos de la guagua, resultando ileso.

El vehículo en el que transitaban los sicarios estaba chocado por la parte posterior derecha.

La Policía solicita la ayuda ciudadana para localizar una guagua Ford Transit T-250, color blanco de 2022 vinculada con el asesinato de una mujer en junio pasado frente a un negocio en Corozal. ( Suministrada )

Nieves López quien era testigo de un doble asesinato ocurrido el pasado 4 de mayo frente a un negocio del barrio Mavilla en Corozal, salió ese día sin avisar a las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Joel Santiago Santos, de 44 años, quien era su esposo y Roberto Ortiz Matos, de 42. Otras tres personas –dos mujeres y un hombre– resultaron heridas de bala.

Si alguien tiene información que ayude a localizar este vehículo o a dar con el paradero de los sospechosos puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al agente Aníbal Ayala, a la Comandancia de área de Bayamón al teléfono (787) 269-2424 extensión 1610.