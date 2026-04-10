Un ciclista resultó gravemente herido luego de ser impactado por un vehículo anoche en Guayanilla, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, el incidente ocurrió a eso de las 10:30 p.m. en la carretera PR-383, kilómetro 0.9, en el barrio Magas Arriba.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes del Distrito de Guayanilla encontraron que el conductor de una Ford Ranger blanca del año 2001 había impactado al ciclista, identificado como Javier Feliciano Bauza.

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Tras el choque, el perjudicado cayó al pavimento y sufrió lesiones de gravedad. Paramédicos de Emergencias Médicas Municipal lo atendieron en la escena y lo transportaron a una institución hospitalaria del área.

Posteriormente, un médico de turno certificó que su condición era crítica, por lo que fue referido a Centro Médico.

La Policía indicó que el conductor del vehículo se detuvo en la escena del accidente.

El caso quedó a cargo del agente Ángel Pons, del distrito de Guayanilla.