Un joven fue asesinado de varios balazos en la madrugada de hoy, viernes, en el sector Ojo de Agua del barrio Machuchal, en Vega Alta, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, a las 12:09 a.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) Wilma Vázquez, que alertó sobre una persona herida de bala que había sido transportada a la sala de emergencias.

Al llegar al lugar, le informaron a los agentes que la víctima murió mientras recibía asistencia médica. Su deceso fue declarado a las 12:23 a.m. por el médico de turno.

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El occiso fue identificado como José A. Rivera Quintero, de 25 años y vecino del referido sector. Aparece fichado en el 2021 por un caso de violencia doméstica, pero se desconoce la disposición del caso.

Surge de la investigación que Rivera Quintero había llamado a un amigo para que le prestara dinero, y al pasar el tiempo sin que pasara a recogerlo, el amigo optó por ir a su residencia y lo encontró herido en el kilómetro 12.0 de la carretera PR-646, llevándolo al hospital.

La agente Yomaira Rodríguez, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, trabaja en la búsqueda de la escena de los hechos, junto al fiscal Orlandy Cabrera Valentín.