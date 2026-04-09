Un accidente de carácter fatal entre un vehículo y una motora se reportó al mediodía de hoy, jueves, en el kilómetro 97.7 de la carretera PR-2, en el barrio Cocos, en Quebradillas dejando el saldo de un herido.

Los hechos se reportaron a las 12:40 p.m. en circunstancias que se investigan.

El herido, que es paramédico, fue trasladado al hospital Pavía en Arecibo, donde falleció.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo junto al fiscal de turno investigan.