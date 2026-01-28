Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras del área de Humacao informaron que un tramo de la carretera PR-901, a la altura del kilómetro 4.4 en el barrio Camino Nuevo de Yabucoa, permanecerá cerrado temporalmente al tránsito esta mañana.

El cierre responde a una investigación en curso relacionada con un accidente de carácter grave que involucró un caballo.

Ante la situación, las autoridades exhortaron a los conductores a transitar con precaución y a utilizar vías alternas, como los desvíos por los sectores Los Colones y El Tamarindo, ya que la carretera PR-3, en el barrio La Pica de Yabucoa, también permanece cerrada.