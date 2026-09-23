La defensa personal de una mujer no puede depender solo de la posesión de un arma de fuego y su capacitación para dispararla.

Es preciso adquirir un conocimiento integral con herramientas de preparación en seguridad para su protección que consista en educación, defensa personal, uso responsable de un arma de fuego, leyes, psicología y cómo tomar decisiones informadas, entre otros aspectos, que serán cubiertos durante los talleres que serán ofrecidos por Loyalty NRA Women On Target, en el Polígono de Guayama.

De acuerdo con estadísticas de la División de Reglamento de Armas y Expedición de licencias, hasta el pasado 12 de septiembre, 3,015 mujeres han solicitado licencias nuevas para la portación armas de fuego este año, de las cuales fueron aprobadas 2,355.

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Además, 3,887 féminas tramitaron su renovación para un total de 5,875 expedidas, una cifra mayor al finalizar el año 2025.

Otras 118 mujeres se acogieron al procedimiento expedito y sin costo para la otorgación de una licencia especial y autorización para portar armas a víctimas de violencia doméstica y acecho que cuentan con una orden de protección.

Mientras que, en el año 2025, se aprobaron en total 5,182 entre licencias nuevas y renovaciones. Un total de 163 mujeres recibieron la licencia especial de víctimas de violencia doméstica.

Los talleres serán este fin de semana en Guayama. ( Suministrada / Alexis Torres )

Estos cursos organizados por Loyalty y Trainex se impartirán, libre de costo, este sábado 26 y el domingo 27 de septiembre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Son dirigidos a mujeres mayores de 18 años, tengan o no experiencias con armas de fuego. El cupo es limitado, de 50 personas por día y sesión.

“No las estamos capacitando para que breguen con armas de fuego solamente, sino que entiendan que cuando llegue la situación ellas sepan cómo actuar, cómo manejar la situación, qué ley las protege. Pero si tuvieran que llegar a usar el arma de fuego, estarán capacitadas y preparadas para responder”, detalló Richard Rodríguez, director de Loyalty NRA Women On Target.

Esta actividad, que parte de la premisa de que la preparación comienza con el conocimiento, promueve que cualquier decisión vinculada al uso de un arma de fuego esté acompañada de educación y conciencia sobre sus implicaciones.

Las mujeres que sobrepasan los 40 años son las que han mostrado más acogida a este tipo de cursos, ya que se preocupan más por la seguridad de su familia.

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“Nosotros lo que buscamos es prevenir, pero hay muchas damas que han sido víctimas de delito, las han tratado de matar y las han perseguido”.

“A veces encontramos a esta mamá que sacó la licencia de armas porque lleva a sus hijos a la pelota, pero que no tiene la información correcta ni completa de lo que es un arma de fuego, la tira en la cartera, no le da importancia y ahí es donde nosotros entramos a capacitar”, indicó Rodríguez, quien agregó que su esposa también está capacitada para defender el hogar.

En esta ocasión, una mujer de 90 años se comunicó para asistir a la jornada de capacitación, a quien dijo que recibirán para darle un trato especial.

Muchas mujeres mayores de 40 años se muestran interesadas en aprender a defenderse. ( Carlos Giusti/Staff )

Asistirá un grupo especial de unas 20 mujeres que tendrán el apoyo de una trabajadora social y se canalizarán las ayudas necesarias, ya que han sido víctimas de violencia doméstica u órdenes de protección. Contarán con una invitada especial que presentará su testimonio al sufrir heridas en el rostro con el cristal de un vehículo cuando su expareja la sacó por la fuerza del auto.

Además, se abordarán temas de interés para mujeres que puedan encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo la violencia doméstica. En este contexto, los organizadores reconocen la importancia de que las participantes tengan acceso a información clara sobre los recursos y alternativas disponibles, así como sobre los aspectos legales que puedan ser aplicables a sus circunstancias particulares.

“Las hacemos parte, les hacemos preguntas, hacemos referencias con ejemplos en vivo, con ellas en vivo, y es algo bien completo. Va a tener una parte de defensa personal. La parte que es más importante es la psicóloga, trabajadora social, ella tiene una maestría en lo que es lenguaje corporal, igual nosotros que somos oficiales que trabajamos federalmente y ahí poder determinar y ayudar a las damas”, aseveró Rodríguez.

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Por ejemplo, explicó que les enseñan a conocer la reacción de su cuerpo cuando recibe un impacto de adrenalina al entrar en estado de alerta, como sería la mente nublada, respiración entrecortada y tensión muscular, para capacitar el cerebro y el sistema nervioso central con patrones de movimiento mediante la práctica repetida sin pensarlo del todo.

Se instruye con ejercicios en el taller sobre la técnica precisa para enfrentar a una persona de mayor estatura, cómo evitar ser desarmado, si es despojada del arma de fuego la manera para neutralizar a la persona y hasta primeros auxilios con parado de sangrado, contó Rodríguez.

Entre los 20 instructores certificados que estarán presentes cuentan con dos mujeres, una de ellas es policía y cazadora.

El equipo de tiro neumático del Albergue Olímpico estará presente ofreciendo asistencia.

Aquellas mujeres interesadas en participar, deben registrarse previamente llamando al teléfono (787) 451-6832.