Un accidente de tránsito entre un vehículo y una motocicleta dejó a un joven motociclista en condición crítica en Carolina, luego de que el conductor del auto invadiera el carril contrario al hacer un viraje.

Según indica el informe preliminar suministrado por la Policía de Puerto Rico, el incidente ocurrió a las 5:15 de la tarde del sábado en la avenida Iturregui, intersección con la calle 413, en la urbanización Country Club. Allí, Santos Ortiz Rivera, de 88 años, conducía un Mitsubishi Outlander 2005 y realizó un viraje hacia la izquierda sin tomar las precauciones necesarias, impactando a la motocicleta KTM Duke 200, año 2021, conducida por Erick Valerio Domínguez, de 21 años.

Tras el choque, el joven motociclista salió expulsado de su vehículo y cayó al pavimento, sufriendo heridas de gravedad. Fue transportado de inmediato a un hospital, donde permanece en condición crítica recibiendo atención médica especializada.

El fiscal Sergio Calzada ordenó la ocupación de ambos vehículos para realizar inspecciones y análisis periciales que ayuden a esclarecer las circunstancias del accidente.