Un peatón resultó con heridas graves tras ser impactado por un vehículo anoche en la carretera 112, frente al negocio El Búfalo Sport Bar en Isabela, informó personal de Patrullas de Carreteras de la Policía.

Según información preliminar, Isaac Vélez Rodríguez, de 26 años y residente de Isabela, conducía un Ford Explorer blanco, año 1999, cuando no se percató de la presencia del peatón Juan Santiago Rodríguez, quien cruzaba la carretera. El impacto ocurrió en el lado lateral izquierdo del vehículo, provocando que el peatón cayera al pavimento y sufriera heridas de gravedad.

La investigación estuvo a cargo de la agente Melissa Pérez Reilly, supervisada por el sargento Omar Padilla Padilla, de la división especializada. En la escena se presentó la fiscal Yashira Vale Muñiz, quien ordenó tomar medidas, fotografías, pruebas de alcohol y la ocupación del vehículo.

Al conductor se le realizó la prueba de aliento, arrojando un resultado de 0.093% de alcohol en su organismo. Las pruebas correspondientes al peatón se realizaron posteriormente en un hospital de la región.