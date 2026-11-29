Las autoridades arrestaron al atardecer de ayer, sábado, a un conductor oriundo de Brasil que transitaba a alta veclocidad, impactó los dos brazos mecánicos de acceso al estacionamiento del Tribunal Supremo, situado en la avenida Luis Muñoz Rivera, en San Juan, donde agredió a dos guardias de seguridad y a un policía para, presuntamente, intentar desarmarlos.

El teniente Miguel Díaz Santiago, supervisor adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, aclaró que el sujeto “forcejea con ambos guardias de seguridad de una compañía privada, uno que estaba en la entrada y el otro que también estaba trabajando en el lugar y asiste al primero”.

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Sobre el intento de desarmar a los guardias de seguridad y posteriormente a un policía mientras era arrestado, se reafirmó en que el incidente se encuentra todavía bajo investigación.

“Lo único que tenemos es que él no está de acuerdo con el trabajo de tribunal en ciertos procesos y por tanto él quiere hacer justicia por sus manos”, afirmó el teniente Díaz Santiago, quien declaró que el detenido no está cooperando con las autoridades y se encuentra “en actitud combativa todo el tiempo”. No se ha revelado si se trata un caso de interés público o del propio hombre.

Los hechos se reportaron a las 5:40 p.m., según narró el agente Joseph Llanos en la querella. Mientras patrullaba por el sector, el uniformado escuchó una notificación por el canal del Centro de Mando sobre una persona ocasionando daños en los predios del referido tribunal.

El agente se personó al lugar donde entrevistó al guardia de seguridad, quien le indicó que el sospechoso -descrito como de tez trigueña con una gorra blanca-, había corrido en dirección hacia la avenida Manuel Fernández Juncos, muelle 1, tras brincar una verja.

Al llegar al edificio del condominio Torre de la Reina, otro guardia de seguridad lo estaba persiguiendo ya que se había internado en un matorral, donde también lo agredió.

Los policías del precinto y el guardia de seguridad lo persiguieron a pie luego de un forcejeo.

La búsqueda continuó hasta que hasta la calle San Agustín donde luego de rodearlo fue arrestado.

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El detenido fue identificado como Yuri Jambeiro Rabelo Oliveira, de 40 años, vecino de San Juan donde vive hace unos años y nacido en Brasil.

Lo transportaron al Centro Más Salud Dr. Gualberto Rabell, en Santurce, para que recibiera servicios médicos.

Rabelo Oliveira le indicó a la Dra. Alexandra Ortiz que no tenía interés en recibir servicios. El teniente aclaró que no resultó herido.

Su vehículo Mini Cooper, color gris claro, fue ocupado para investigación. No tiene gravamen de hurtado.

Personal de la División de Servicios Técnicos del CIC de San Juan documentó la escena con más de 70 fotografías, entre otra evidencia.

La Fiscalía de San Juan citó a los testigos para tomarle declaraciones juradas para la radicación de los cargos que correspondan posiblemente esta tarde.

El 25 de noviembre de 2026, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Opinión y Sentencia que declaró nula la extensión de la relación contractual entre el Gobierno de Puerto Rico y LUMA Energy por incumplir requisitos legales.

Se desconoce si la molestia del hombre tiene que ver con esta decisión.