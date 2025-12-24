Un conductor resultó gravemente herido anoche tras sufrir un accidente de tránsito en Guayama, mientras manejaba un vehículo robado mediante carjacking reportado el pasado 17 de diciembre en Patillas, informó la Policía.

El choque se reportó a las 11:30 p.m. en la carretera PR-3, a la altura del barrio Jobos. Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el suceso.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron que el conductor de un Kia Soul gris, del año 2025 y con la tablilla KOT-179, transitaba en aparente exceso de velocidad cuando perdió el control del vehículo y sufrió el accidente.

El hombre fue transportado por paramédicos a un hospital de la zona, donde le diagnosticaron múltiples traumas graves y fue trasladado posteriormente a un hospital del área metropolitana.

El agente Martín Sánchez, de la División de Patrullas y Carreteras de Guayama, se hizo cargo de la investigación, y el fiscal de turno ordenó tomar fotografías y medidas en la escena del accidente.