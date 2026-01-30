El conductor de una Toyota Tacoma salió expulsado de su vehículo tras impactar anoche una base de hormigón en la carretera PR-686, kilómetro 1.7, en jurisdicción de Manatí, informó la Policía de Puerto Rico.

Se indicó que Gabriel Medina Ayala, de 45 años y residente de Manatí, perdió el control de la guagua alrededor de las 9:45 p.m. y chocó con la estructura.

Medina Ayala sufrió lesiones graves y fue trasladado en ambulancia aérea al Centro Médico en Río Piedras. Su condición es de cuidado.

La agente Mirta González, de la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, junto al fiscal Ramón Ayende Sánchez, se hicieron cargo de la investigación.