Un hombre fue asesinado y otro resultó herido de bala esta mañana en la avenida San Ignacio, frente a una gasolinera Gulf de Altamesa, en Puerto Nuevo.

Según de la investigación que el occiso, identificado como Samuel Osvaldo Arroyo Báez, de 26 años, llegó al lugar a eso de las 6:00 a.m. ya que se alega que iba a buscar el pago de liquidación de una compañía de limpieza en la que trabajó por dos meses y a la que renunció el 26 enero por problemas personales.

Mientras se llevaba a cabo el pase de lista del personal para asignarle el equipo, se escucharon detonaciones y encontraron a Arroyo Báez, entre el grupo, ya sin vida.

Samuel O. Arroyo Báez, fue asesinado en Puerto Nuevo mientras se encontraba en la espera del pago de liquidación de un trabajo al que renunció. ( Suministrada por la Policía )

El fallecido fue fichado por violación a la Ley de Armas en el 2020.

Otro empleado de 43 años, resultó herido de bala.

No se reveló quien era el objetivo del criminal.

La fiscal María Sofía Cruz ordenó el levantamiento del cadáver.

La investigación estuvo a cargo del agente Javier Rodríguez.