Una mujer de 59 años resultó gravemente herida luego de estrellar el vehículo que conducía contra un poste del tendido eléctrico la noche del jueves en la carretera PR-116, en el barrio Ensenada, en Guánica.

Según informó la Policía, el accidente ocurrió a eso de las 9:30 p.m. en el kilómetro 21.0 de la mencionada vía.

De la investigación preliminar se desprende que la conductora, identificada como Claribel Santiago Ramos, manejaba un Hyundai Excel del año 1994 en dirección de este a oeste cuando, por razones que son investigadas, transitaba a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del volante.

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Como consecuencia, el vehículo se desvió hacia la derecha, pasó sobre la isleta central e impactó de frente un poste del tendido eléctrico.

Paramédicos la atendieron en la escena y posteriormente fue transportada en ambulancia aérea al Centro Médico, en Río Piedras, para recibir tratamiento especializado.

Mientras, el pasajero del vehículo, un hombre de 69 años, fue llevado a un hospital del área, donde fue atendido por el médico de turno. Su condición fue descrita como estable.

La investigación del accidente está a cargo de la agente Myriam Vega, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras del área de Ponce.