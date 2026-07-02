Agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, diligenciaron una orden de arresto con una fianza de $2 millones expedida por el juez Luis F. Padilla Galeano por asesinato en primer grado, conspiración, destrucción de evidencia y portación y uso de arma blanca, a Juan O. Peraza Jiménez alias “Gordo” de 26 años.

El imputado fue arrestado el 4 de junio en el estado de Georgia y extraditado ayer a la isla para enfrentar la justicia.

El 6 de mayo, el Departamento de Justicia radicó 37 cargos contra ocho de los nueve implicados en el asesinato de John Vadis Rivera, de 31 años y vecino de Bayamón, quien fue agredido, torturado, estrangulado, apuñalado y calcinado el 26 de junio de 2025, en un apartamento del edificio 11 del residencial El Carmen en Mayagüez.

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Surge de la investigación del agente Ángel López Sánchez, que la víctima, identificada como John Vadis Rivera, de 31 años y vecino de Bayamón, fue invitado a un apartamento ubicado en el edificio 11 del residencial bajo el pretexto de una actividad social.

Tan pronto entró, fue atacado a puños, con un martillo y un tubo hasta dejarlo inconsciente. Otro comenzó a estrangularlo y dos más lo apuñalaron hasta causarle la muerte.

Luego le tomaron fotografías al cadáver como evidencia del asesinato.

Otro de los implicados se encargó de limpiar la escena y cargar el cadáver hasta un vehículo en el que lo transportaron a Ponce donde les suministraron el combustible para quemar el cadáver, que fue hallado por las autoridades a orillas de la carretera PR-139, en el kilómetro 7.3, cerca del Lago Cerrillos en el barrio Maragüez, en Ponce.

El imputado fue fichado e ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.

El diligenciamiento de la orden de arresto estuvo a cargo del agente Freddy Ruiz.