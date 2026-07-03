Un peatón murió atropellado esta madrugada en la carretera PR-6, en dirección de Cataño hacia Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un accidente de tránsito ocurrido a eso de las 4:53 a.m.

La investigación inicial apunta a que el conductor de un vehículo, por circunstancias que aún son investigadas, impactó al peatón mientras transitaba por la mencionada vía.

La víctima sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar.

La Policía indicó que el conductor permaneció en la escena del accidente.

El caso es investigado por el agente Sánchez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, en conjunto con el fiscal de turno.