El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) informó en horas de la tarde que la Unidad de Identificación Humana (UIH) logró identificar los restos humanos de dos personas, hallados en Villalba y Yabucoa, respectivamente.

En el primero de los casos, se trata de una osamenta hallada el 19 de junio en una finca de ganado ubicada en el sector El Chichón, en Villalba. El ICF confirmó que tal y como se sospechaba, los restos óseos corresponden a los de Ángel Manuel Vázquez Burgos, de 87 años y quien había sido reportado desaparecido hace dos años.

PUBLICIDAD

En aquel momento, las autoridades sospechaban que se trataba del desaparecido ya que en el lugar se recuperaron prendas de ropa y una gorra que coincidían con las que vestía el octogenario la última vez que fue visto, cuando salió de su residencia en el sector Tierrita del barrio Aceituna, el 24 de junio del 2024. La desaparición de Vázquez Burgos llevó a las autoridades a activar la alerta Ashanti, en un esfuerzo por dar con su paradero.

En este caso, el ICF informó que se logró la identificación de Vázquez Burgos mediante el análisis y comparación de radiografías corporales con los restos encontrados. De momento no se ofrecieron detalles sobre las causas de la muerte.

Mientras que, los restos de un hombre en estado de descomposición que fueron hallados el 18 de junio en una residencia del sector La Pica, en el barrio Calabaza de Yabucoa, fueron identificados como los de Dionicio Mojica Montañez, de 50 años. Al igual que en el caso de Vázquez Burgos, desde el momento del hallazgo del cadáver, vecinos y allegados del sector informaron a las autoridades que sospechaban que el occiso era Mojica Montañez, aunque debido a la condición en la que fue hallado el cuerpo, no fue posible identificarlo.

Al igual que en el caso anterior, la UIH se valió de la comparación de radiografías con los restos hallados, para confirmar la identidad del occiso.