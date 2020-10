La Policía espera por el informe de autopsia que se le realizó a la sexta mujer trans asesinada en lo que va del año en la Isla para ver si consigue pistas que le ayuden a esclarecer el crimen, confirmó este viernes el teniente Aníbal Pérez, director de la División de Homicidios de Mayagüez.

Es que, a más de 48 horas del asesinato de Michellyn Ramos Vargas, no se tienen sospechosos ni una teoría del móvil.

Pérez reiteró que el principal problema que han confrontado en la investigación ha sido la falta de cooperación ciudadana.

“Estamos en la mismas de ayer, no ha habido mucha cooperación, no ha habido información. Nosotros estamos haciendo las entrevistas de rigor, pero hasta ahora no tenemos información que nos ayude establecer un móvil claro”, afirmó el teniente a Primera Hora.

Explicó que del Negociado de Ciencias Forense le informaron temprano en el día que la autopsia de Ramos Vargas culminó. Sin embargo, no les han entregado el informe, del cual espera le pueda brindar información para encaminar la pesquisa.

No obstante, el teniente insistió que si hay alguna persona que conozca de los hechos, puede comunicarse de manera confidencial con la Policía al 787-343-2020. También pueden comunicarse al 787-832-9696, extensión 1511, con el agente José Acevedo Olivencia, a cargo de la pesquisa.

Michellyn, quien era enfermera, fue asesinada a las 6:15 a.m. del miércoles en la carretera PR-114, del barrio Sabana Grande de San Germán. Presentaba múltiples heridas de bala en la cabeza.

Mañana, sábado, a las 5:00 p.m. se realizará una vigilia en la plaza pública de Lajas para exigir justicia a Michellyn, quien es la sexta persona trans asesinada en lo que va del año.

Los otros cinco trans asesinados este año fueron Alexa, quien fue ultimada en febrero pasado en Toa Baja; Yampi, un hombre trans asesinado en marzo pasado en Moca; el doble asesinato de Serena Angelique Velázquez y Layla Peláez, reportado en abril en Humacao, así como Penélope Díaz Ramírez, quien murió en abril pasado mientras se encontraba ingresada en una cárcel para hombres.

De estos crímenes, solo en el doble asesinato de Serena y Layla se detuvieron a dos personas, que son procesadas en el foro federal por crímenes de odio.

El activista de los derechos humanos, Pedro Julio Serrano, informó que todavía no hay detalles de las exequias que se realizarían en honor a Michellyn.