Dos hombres fueron asesinados en hechos reportados entre la noche del lunes y la madrugada del martes en San Juan y Mayagüez, informó la Policía.

El caso más reciente se reportó a eso de las 2:00 a.m. de hoy, martes, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona tirada en el piso detrás del edificio 15 del residencial Marisol, en Mayagüez.

De acuerdo con la información preliminar, antes de la llamada se habían reportado detonaciones en el área.

Al llegar al lugar, agentes del distrito de Mayagüez encontraron a un hombre con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. El hombre aparentemente había fallecido a consecuencia de las heridas.

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El occiso fue identificado como Luis J. Portalatín González, de 28 años y residente del mencionado residencial.

Mientras, en San Juan, otra muerte violenta fue reportada a eso de las 7:26 p.m. del lunes, en el kilómetro 7.3 del camino Morcelo en Cupey, debajo del puente del expreso PR-52.

Según la información preliminar, agentes adscritos al precinto de Caimito investigaron el hallazgo del cuerpo de un hombre que presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

El occiso no había sido identificado al momento de emitirse el informe policíaco.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez y San Juan investigan los hechos.