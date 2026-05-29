Un grupo de cinco jóvenes todos vecinos de Añasco que salieron a disfrutar de un juego de baloncesto se accidentaron esta madrugada en el kilómetro 0.8 de la avenida Alfonso Valdés Cobián, en Mayagüez, debido a que transitaban a exceso de velocidad. Dos perecieron y tres resultaron con heridas de gravedad.

El choque fatal se reportó a las 2:10 a.m. de hoy, viernes, cuando conductor del vehículo Tesla Cybertruck, del año 2025 y color gris, perdió el control del volante, se desvió, pasó por la isleta que divide los carriles contrarios y chocó con la parte delantera izquierda la pared de una cervecería.

PUBLICIDAD

A pesar de que en este caso no se radicarían cargos debido a que el conductor murió en el accidente, siempre se sigue el protocolo de investigación para cubrir todos los ángulos, confirmó el capitán Elvis Zeno Santiago, director del Negociado de Patrullas de Carreteras. ( Suministrada )

Uno de los pasajeros de la parte posterior murió en la escena, mientras que el conductor fue declarado sin signos vitales poco después en el Centro Médico de Mayagüez..

El conductor fallecido en el hospital fue identificado como Anthony Nelson Irizarry Bonet y el pasajero que pereció en la escena como Anson Lebrón Alers.

Los demás pasajeros son Janier Alexis Román (delantero), José Muñoz Ortiz (pasajero lado derecho) y Emmanuel Laguer Valentín (asiento trasero central).

El choque fatal se reportó a las 2:10 a.m. de hoy, viernes, cuando conductor del vehículo Tesla Cybertruck, del año 2025 y color gris, perdió el control del volante, se desvió, pasó por la isleta que divide los carriles contrarios y chocó con la parte delantera izquierda la pared de una cervecería. ( Suministrada )

A pesar de que en este caso no se radicarían cargos debido a que el conductor murió en el accidente, siempre se sigue el protocolo de investigación para cubrir todos los ángulos, confirmó el capitán Elvis Zeno Santiago, director del Negociado de Patrullas de Carreteras.

Este caso fue investigado por el agente Víctor Lasalle, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, el fiscal José Arocho y personal de la División de Servicios Técnicos del CIC.