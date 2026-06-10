Dos vehículos quedaron completamente quemados y un tercero sufrió daños tras un incendio reportado esta madrugada en Morovis, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente fue reportado a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 2:06 a.m., en la carretera 6617, frente al portón del complejo de vivienda Marivi Apartments.

Al llegar al lugar, agentes del distrito policíaco de Morovis junto a personal del Cuerpo de Bomberos Estatales lograron controlar las llamas, que consumieron en su totalidad dos vehículos.

Un tercer vehículo, una guagua Toyota RAV4 color azul, sufrió daños en la parte posterior a consecuencia del fuego.

Las autoridades indicaron que ninguna persona resultó lesionada como resultado del incendio.

Al momento, se desconoce la identidad de los dueños de los vehículos afectados.

El caso es investigado por el agente Wilfredo Hernández en conjunto con la Unidad de Explosivos del área de Arecibo.