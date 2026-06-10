Un menor de 17 años fue asesinado anoche en el residencial Kennedy, en Mayagüez, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 11:53 p.m., luego de que una llamada alertara a las autoridades sobre una situación en el complejo de vivienda pública.

Al llegar al lugar, agentes encontraron el cuerpo baleado del menor, identificado como Jadian Jael Crespo Agosto, residente del residencial. El adolescente yacía sobre una acera frente al edificio 21.

La pesquisa quedó a cargo del agente Rafael Mercado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, junto al agente Samuel Nieves, de Servicios Técnicos, y la fiscal Yaritza Negrón.