Un ciclista de 68 años murió anoche tras ser impactado por un vehículo en la carretera PR-2, a la altura del kilómetro 111.5, en jurisdicción de Isabela, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente se reportó a eso de las 11:17 p.m., mientras un hombre identificado como Andy Rosa Padín, de 34 años y residente de Isabela, conducía un vehículo Kia Forte, color gris del año 2018.

Según la investigación, al llegar al mencionado kilómetro el conductor impactó con la parte frontal derecha al ciclista, identificado como Saúl Soto Martínez, de 68 años, quien presuntamente cruzaba la vía de rodaje en ese momento.

Soto Martínez fue atendido por personal paramédico, pero sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en la escena.

Por su parte, a Rosa Padín se le realizó la prueba de aliento, la cual arrojó 0% de alcohol en su organismo.

El fiscal José Rivera Loperena ordenó la toma de fotos, medidas, la ocupación del vehículo y la bicicleta, además del levantamiento del cuerpo. La investigación quedó a cargo de la agente Melissa Pérez Reilly, supervisada por el sargento Ezequiel Soto Quiñones, de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla.