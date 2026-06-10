Una madre y su hija enfrentan cargos por presunto maltrato animal luego de que las autoridades encontraran un perro muerto en un apartamento del residencial Jardines de Cataño.

Según informó la Policía de Puerto Rico, la investigación comenzó tras una llamada que alertó sobre un fuerte hedor proveniente de una de las viviendas del residencial.

Ficha policíaca de la madre, Saranet Seda Román, de 39 años. ( Suministrada )

Al llegar al lugar, agentes adscritos al distrito policíaco de Cataño encontraron al animal sin vida en el balcón del apartamento.

Las imputadas fueron identificadas como Saranet Seda Román, de 39 años, y su hija, Sailyan Santana Seda, de 18. De acuerdo con la investigación, ambas presuntamente mantenían al perro encerrado, sin acceso adecuado a agua ni alimento y expuesto a altas temperaturas, condiciones que habrían provocado su muerte.

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Ficha policíaca de la hija, Sailyan Santana Seda, de 18 años. ( Suministrada )

El caso fue investigado por la agente Keysha Cruz y consultado con la fiscal Natalie Díaz, quien ordenó la radicación de cargos por negligencia agravada contra animales, al amparo de la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales.

La jueza Carolina Guzmán, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra ambas mujeres y les impuso una fianza global de $60,000, equivalente a $30,000 para cada una.

La Oficina de Servicios con Antelación al Juicio difirió la fianza de la joven de 18 años. Mientras, Seda Román no prestó la fianza impuesta, por lo que fue ingresada en la cárcel de Bayamón tras ser arrestada por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales.

La vista preliminar fue pautada para una fecha posterior.