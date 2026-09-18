Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de San Juan y Bayamón, arrestaron en la tarde de ayer, jueves, a Javier Rivera Serrano, de 43 años, contra quien pesaba una orden de arresto por causar daños a 16 plantas ornamentales del municipio de Corozal en la intersección de las carreteras PR-159 y PR-142.

La orden de arresto por el delito de daños agravados, con una fianza de $30,000, fue expedida por la jueza Aída E. Meléndez Juarbe, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

Javier Rivera Serrano, acusado en ausencia por causar daños a 16 plantas ornamentales del municipio de Corozal, fue arrestado en Caimito tras una persecución policíaca. ( Suministrada por la Policía )

Según la investigación realizada, durante horas de la noche del 14 de septiembre, Rivera Serrano, utilizando una guagua Ford Expedition, color vino y del año 2004, ocasionó daños a 16 plantas.

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Los daños a la propiedad municipal fueron estimados en $7,079.20.

Como parte de la investigación, los agentes localizaron el vehículo del fugitivo en el residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo, donde abordó una guagua marca Ford Expedition, registrada a su nombre, y emprendió la marcha, antes de que intervinieran con él.

Al intentar detenerlo emprendió la huida, iniciándose una persecución en la que participaron varias unidades de la Policía, incluyendo personal de la División de Arrestos Especiales Extradiciones y Rescate.

En el kilómetro 19.0 de la carretera PR-1 en Caimito, Rivera Serrano perdió el control del volante e impactó otro automóvil y salió de la vía de rodaje. El conductor del vehículo impactado no resultó herido.

Rivera Serrano fue arrestado y trasladado a una institución hospitalaria para recibir atención médica por las laceraciones sufridas durante el accidente.

Posteriormente, fue llevado al Tribunal de Bayamón para el diligenciamiento de la orden de arresto.

Este fue ingresado en el Complejo Correccional Cárcel de Bayamón al no prestar la fianza.