Un busto confeccionado en cobre y valorado preliminarmente en $3,500 fue reportado como hurtado de la entrada principal del residencial Enrique Landrón, ubicado en la carretera PR-159, en Corozal.

Según informó la Policía, la apropiación ilegal fue reportada a eso de las 9:10 a.m. del jueves.

La querellante indicó a las autoridades que alguien se apropió ilegalmente del busto de Enrique Landrón Otero, que se encontraba sobre una base en la entrada del residencial.

El agente Osmil Collazo, adscrito al distrito de Corozal, realizó la investigación inicial y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, que continuará con la pesquisa.