El 90.5 por ciento de las víctimas de feminicidio íntimo nunca acudió al sistema de justicia para utilizar los mecanismos disponibles para su protección, declaró la Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, en un comunicado de prensa.

Sus expresiones surgieron en respuesta a los recientes casos de violencia doméstica que han estremecido a Puerto Rico en una semana, por lo que hizo un llamado a la responsabilidad colectiva.

Según sus cifras, al 16 de noviembre se han registrado 14 víctimas de feminicidio íntimo en lo que va de año.

“Nos preocupa profundamente que el 90.5% de las víctimas de feminicidio íntimo nunca acudió al sistema de justicia. La respuesta no puede limitarse a esperar que una mujer llegue a una institución a pedir ayuda. Tenemos que acercarnos, identificar las señales de alerta y facilitar que las víctimas reciban protección y apoyo.Más de la mitad de estos feminicidios ocurren en circunstancias en que el agresor también se quita la vida”, detalló Piñeiro Vázquez.

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La procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

La funcionaria opinó que aumentar las penas no es suficiente para prevenir los feminicidios al igual que considera que se deben tomar en serio las amenazas de suicidio de una pareja que ejerce la violencia.

“Porque no son simples expresiones de una crisis emocional: pueden ser una señal de peligro que requiere atención inmediata. También tenemos que combatir las creencias machistas que presentan a la mujer como propiedad del hombre”, agregó.

A su vez, advirtió que la persona que está pasando por el ciclo de violencia doméstica no puede cargar sola con este peso debido a que muchas enfrentan miedo, amenazas, dependencia emocional o económica y circunstancias que hacen sumamente difícil pedir ayuda.

“En muchos de los casos que terminan en muerte había personas cercanas que conocían el maltrato, pero pensaban que era un asunto de la pareja. Por eso, familiares, amistades, vecinos y compañeros de trabajo tenemos que involucrarnos. Escuchar sin juzgar, acompañar, orientar y alertar a las autoridades ante una situación de peligro puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, subrayó la procuradora.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrece intercesoría legal, acompañamiento en los procesos policiales y judiciales, servicios psicológicos y grupos de apoyo para sobrevivientes.

Los familiares y las personas cercanas también pueden pedirles orientación sin esperar a que la víctima dé el primer paso.

La línea confidencial, (787) 722-2977 está disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

No tienes que ser la víctima para llamar. Si conoces una situación de violencia, tienes sospechas o necesitas orientación sobre cómo ayudar, comunícate con nosotras. Ante una emergencia o peligro inmediato, llama al 9-1-1.

“En momentos como este, el silencio no puede ser nuestra respuesta. No podemos mirar hacia otro lado ni esperar otra tragedia para reaccionar. Sí tenemos que involucrarnos. Tenemos que romper el silencio, dejar de normalizar la violencia y asumir nuestra responsabilidad como sociedad. Cada cifra es una vida y una familia, y protegerlas tiene que ser nuestra prioridad”, finalizó.