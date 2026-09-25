Nelson Torres Delgado, conocido como “El Burro”, se declaró culpable en la tarde de este viernes, tras haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía federal en la que aceptó un cargo de conspiración para distribuir sustancias controladas y otro por utilizar un arma de fuego automática para cometer un asesinato.

Por estos crímenes, la Fiscalía federal recomendó una pena de prisión de entre 30 a 32 años, según surge del acuerdo para declararse culpable que alcanzó el narcotraficante y que fue publicado en su expediente el pasado martes.

El Burro aceptó la culpa de sus delitos ante el juez Pedro Delgado Hernández. Será sentenciado el 22 de diciembre a la 1:30 p.m.

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El líder de la ganga La Lorenzana y quien estuvo fugitivo por siete años aceptó ser suplidor de drogas, como heroína, crack, cocaína y marihuana de varios residenciales y comunidades, especialmente en la zona de Caguas y áreas adyacentes como San Lorenzo, Gurabo, Cayey y Aguas Buenas.

Además, aceptó matar a una persona identificada en el pliego acusatorio como R.M.O. en medio de sus actividades delictivas.

Bajo la acusación inicial, en la que se le imputaron 10 cargos, la Fiscalía intentó buscar la pena de muerte contra el narcotraficante. Sin embargo, los esfuerzos cesaron cuando iniciaron las conversaciones para declararse culpable.

Torres Delgado fue representado en este caso por la exfiscal federal María Domínguez.