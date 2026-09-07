( JOSIAN E BRUNO GOMEZ / ESPECIAL )

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Aibonito, investigaron un accidente de tránsito de carácter grave entre una guagua y una motora ocurrido en la tarde de ayer, domingo, en el kilómetro 4.1 de la carretera PR-779 del barrio Palomas, en Comerío.

Según información preliminar, en horas del mediodía, Jesús Y. González García de 23 años, transitaba en una motora marca Piaggio modelo 500 y color negro, cuando fue impactado por con el conductor de una guagua Toyota RAV4 color gris que era conducida por Joel Padilla Gómez.

González García, vecino de Comerío, permanece recluido en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición fue descrita como crítica.

A Padilla Gómez se le realizó la prueba de aliento arrojando resultados negativos.

La fiscal Naidimar Arroyo ocupó la guagua y la motora para fines periciales.