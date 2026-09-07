Un joven de 23 años fue arrestado el domingo en la mañana luego de que presuntamente cometiera dos escalamientos en Barranquitas, uno en una ferretería y otro en una iglesia.

Según la Policía, el primer escalamiento se reportó a eso de las 5:47 a.m. en la Ferretería Negrón. Posteriormente, a eso de las 9:13 a.m., se reportó otro escalamiento en la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, ubicada en la carretera PR-719, kilómetro 2.5, en el barrio Helechal.

En la iglesia, el sospechoso presuntamente causó daños a ventanas y unidades de aire acondicionado.

Tras los presuntos hechos, el joven, identificado como Kevin O. Ortiz Rivera, se internó en un monte cercano para evadir a los agentes.

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La Policía informó que agentes de FURA, Unidad Aérea de San Juan, utilizaron un helicóptero de la Uniformada para localizarlo. El sospechoso fue posteriormente arrestado.

Durante la intervención, agentes de la Policía tuvieron percances de salud y fueron llevados a hospitales del área. Según el informe, se encontraban en condición estable.

El caso fue consultado con la fiscal Naidimar Arroyo, quien ordenó diligenciar resoluciones y órdenes por presuntas violaciones a los artículos 182 y 195 del Código Penal y continuar el proceso durante esta semana para la radicación de cargos.

Ortiz Rivera fue ingresado al Complejo Correccional de Bayamón, conforme a una resolución y orden emitida por la jueza Jenny Malavé Núñez.