Un hombre de 47 años resultó herido de gravedad el domingo en la noche luego de que el caballo que montaba fuera impactado por un auto en la carretera PR-684, en el sector La Boca, en Barceloneta.

Según informó la Policía, el accidente ocurrió a eso de las 7:42 p.m., a la altura del kilómetro 2.2 de la vía.

La investigación preliminar establece que José D. Losada Otero, de 58 años y residente de Barceloneta, conducía un Fiat 500 del año 2012, color azul, cuando impactó por la parte posterior al equino.

Tras el choque, el jinete, identificado como Juan Mastache Candelaria, cayó herido y fue atendido por paramédicos de Emergencias Médicas. Posteriormente, fue transportado a un hospital del área en condición grave.

Debido a las heridas que sufrió el animal, el agente Joel Vidot, coordinador de la Ley 154 de Bienestar y Protección de los Animales en el área de Arecibo, activó el protocolo correspondiente.

La investigación quedó a cargo del agente Pedro Acevedo Otero, de la División de Patrulla de Carreteras de Manatí, bajo la supervisión del sargento Ricardo Robles Cordero, en conjunto con el fiscal Ramón Ayende Sánchez.