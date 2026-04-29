“En una cancha jamás debe morir un niño”.

Con esas palabras comenzó su reflexión el exbaloncelista y líder comunitario Antonio “Puruco” Látimer, quien expresó su consternación a través de Facebook por el crimen de David Javier Rivas Martínez, de 14 años.

El menor se encontraba la tarde del martes en una cancha de baloncesto del residencial Zenón Díaz Valcárcel, en Guaynabo, cuando sicarios abrieron fuego.

En el ataque fue asesinado Carlos J. Román Vázquez, de 32 años, quien era vecino del residencial, rectificó el teniente José Bonilla, director de la División de Homicidios del CIC de Bayamón. Inicialmente se había identificado a la víctima con el nombre del hermano.

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“Una cancha es para construir sueños, futuro, carácter… no para que te arrebaten la vida. No podemos seguir normalizando esto. No se puede. A los verdaderos líderes de la calle: ¿hasta dónde vamos a llegar?, ¿Cuánto más vamos a aguantar?“, cuestionó en su publicación.

A su vez, recordó el crimen sin esclarecer de la deportista Rosnielys Paola Marcano Carrasquillo, de 14 años, ocurrido en la noche del Domingo de Ramos, en el kilómetro 70 de la carretera PR-187, en el sector Tocones del barrio Medianía Alta, en Loíza, cuando regresaba a su hogar junto a su tío y su prima, de la misma edad, de un juego de voleibol y fueron tiroteados por gatilleros en motoras.

“No olvidemos lo de Loíza hace apenas un mes: dos niñas saliendo de un juego de voleibol… Esto está mal. Muy mal. Tenemos que recuperar el respeto por la vida. Que nuestros niños puedan jugar tranquilos, sin miedo. Que la cancha vuelva a ser lo que siempre debió ser: un espacio de esperanza, no de luto. Seguiremos orando, sí… pero también hay que actuar. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién?“, afirmó Látimer.

Por su parte, el padre de la menor asesinada en su cuenta de Facebook, en el que recuerda que hoy se cumple un mes de su partida.

“Hoy se cumple un mes de tu partida y abro mis redes y me encuentro que otro niño de 14 años también cayó abatido en una casería en una cancha, esto tiene que parar. Descansen en paz nuestros angelitos. Te amaré hasta el fin de mis días mi reina”, leen sus expresiones.

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Finalizó su mensaje enviando sus condolencias a sus familiares a quienes les recordó que no están solos y que hay un pueblo solidario con su dolor.

“Que Dios les dé fortaleza, consuelo y paz en sus corazones. Hoy lloramos con ustedes… y honramos su vida como se merece".

De acuerdo con la investigación de la División de Homicidios del CIC de Bayamón los hechos ocurrieron a las 2:30 p.m. de ayer, martes, cuando uno o varios gatilleros abrieron fuego contra “Cascote”, quien poseía antecedentes penales por violación a la Ley de Armas tras ser fichado en el 2015 y cumplió una probatoria de seis años.

Este fue vinculado por las autoridades como miembro de una organización criminal que opera en el complejo de vivienda público.

No obstante, el motivo del crimen no ha sido establecido.

Fue la progenitora del menor quien lo trasladó en una guagua Toyota 4Runner al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde murió posteriormente a consecuencia de una herida en el torso.

En la escena se recuperaron como evidencia 47 casquillos de bala calibre 7.62 x 39, compatibles con rifle.

El agente Francisco Alicea, investigó la escena junto a la fiscal Natalie Díaz.

En lo que va de año han ocurrido 8 asesinatos en Guaynabo, uno más, que los reportados a esta fecha en el 2025.