Un guardia de seguridad fue víctima de un robo a mano armada la noche del martes mientras trabajaba en la caseta de la urbanización Mansiones de Villa Nova, en Caimito, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 10:53 p.m., cuando un vehículo con dos individuos se detuvo frente a la caseta.

El querellante relató que uno de los ocupantes del auto le apuntó con un arma de fuego y, mediante amenaza e intimidación, lo despojó de $200 en efectivo.

Los sospechosos abandonaron el lugar sin causarle daño físico a la víctima.

La agente Carelys Salamán, de la Policía Municipal, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.