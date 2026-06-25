Un matrimonio fue encañonado anoche por cuatro hombres armados que los amenazaron frente a su vivienda, realizaron varios disparos y causaron daños a un vehículo, en el residencial El Recreo, en San Germán.

Según informó la Policía de Puerto Rico, los hechos ocurrieron a eso de las 11:50 p.m. en el edificio 28 del complejo de vivienda.

De acuerdo con la querellante, cuatro individuos llegaron hasta la entrada de su residencia portando armas de fuego y, de manera amenazante, le apuntaron tanto a ella como a su esposo. El incidente ocurrió en presencia de cuatro menores de edad.

La mujer indicó que logró cerrar la puerta de la vivienda. Acto seguido, los sospechosos realizaron varios disparos frente a la residencia.

Además, los individuos causaron daños en su totalidad a un auto Mazda 3 del año 2010.

El caso fue referido a la sargento Evelyn Nazario, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, mientras que el agente Nieves, de la División de Servicios Técnicos, trabajó la escena.