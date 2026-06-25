Identifican a los dos jóvenes asesinados en residencial de Guaynabo
Un tercer joven resultó herido de bala y fue llevado a un hospital en condición estable.
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La Policía identificó a los dos jóvenes que fueron asesinados durante la tarde del miércoles en el residencial Zenón Díaz Valcárcel, en Guaynabo.
Las víctimas fueron identificadas como Steven Ortiz Rivera, de 28 años, y Zadiel Morales Sierra, de 20 años.
Según la información preliminar, los hechos se reportaron a las 2:57 p.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre varios disparos en el complejo de vivienda.
Al llegar al lugar, agentes de la Policía Estatal y Municipal encontraron los cuerpos baleados cerca del edificio 23 del residencial.
Durante el incidente también resultó herido de bala un joven de 27 años, quien fue transportado a una institución hospitalaria. Las autoridades informaron que su condición era estable.
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La investigación está a cargo del agente Jorge Meléndez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, junto al fiscal Alberto Cruz.