La Policía identificó a los dos jóvenes que fueron asesinados durante la tarde del miércoles en el residencial Zenón Díaz Valcárcel, en Guaynabo.

Las víctimas fueron identificadas como Steven Ortiz Rivera, de 28 años, y Zadiel Morales Sierra, de 20 años.

Según la información preliminar, los hechos se reportaron a las 2:57 p.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre varios disparos en el complejo de vivienda.

Al llegar al lugar, agentes de la Policía Estatal y Municipal encontraron los cuerpos baleados cerca del edificio 23 del residencial.

Durante el incidente también resultó herido de bala un joven de 27 años, quien fue transportado a una institución hospitalaria. Las autoridades informaron que su condición era estable.

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La investigación está a cargo del agente Jorge Meléndez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, junto al fiscal Alberto Cruz.