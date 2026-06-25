Un joven de 19 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del miércoles en el barrio Miraflores, en Arecibo.

Según informó la Policía de Puerto Rico, los hechos se reportaron a eso de las 11:25 p.m. en el kilómetro 2.7 de la carretera PR-637.

La víctima fue identificada como Naim Vélez González, de 19 años y residente de Arecibo.

De acuerdo con la investigación preliminar, el joven conducía un Toyota Echo verde del año 2005 cuando perdió el control del volante.

Tras perder el dominio del vehículo, impactó un auto que se encontraba estacionado y luego chocó contra las verjas de dos residencias.

Vélez González salió expulsado del vehículo y sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto.

La pesquisa está a cargo del agente Ángel De León Camacho, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, en unión al fiscal Ramón Allende.