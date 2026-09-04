Un hombre fue asaltado a mano armada para robarle su motora esta madrugada en el parque de la sexta sección de la urbanización Levittown, en Toa Baja.

Según la información preliminar suministrada por la Policía, el querellante informó que a eso de la 1:00 a.m., mientras se encontraba en su motora Taizhu Zhilong, del año 2026 y con la tablilla 342691M, fue interceptado por dos encapuchados, vestidos de negro y portando armas de fuego.

Acto seguido, los delincuentes, mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de la motora y posteriormente huyeron del lugar a bordo de la misma.

La víctima resultó ilesa durante el incidente.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.