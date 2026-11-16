El cadáver de un hombre fue hallado durante la mañana de este lunes en la calle 6 de la urbanización Verde Mar, en Humacao.

De acuerdo con la investigación preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Gerardo José Ortiz Fonseca, de 39 años, quien era residente del lugar.

El agente Víctor Rosado Ortiz realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao quienes junto al fiscal Israel Umpierre, continuarán con la pesquisa.

El fiscal ordenó el cadáver al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.