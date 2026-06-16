Enmascarados asaltan gasolinera y cargan con más de $5,600 en efectivo
Además del dinero, los asaltantes se llevaron tres cartones de cigarrillos y una caja de hojas para fumar.
PUBLICIDAD
La Policía investiga un robo reportado anoche en una gasolinera del municipio de Juncos, donde dos individuos enmascarados lograron escapar con miles de dólares en efectivo tras amenazar a un hombre con armas de fuego.
De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron a las 10:42 p.m. en la gasolinera Ecomaxx, localizada en la calle Algarín.
Según alegó el querellante, dos sujetos con el rostro cubierto irrumpieron en el establecimiento y, mediante intimidación y amenaza con armas de fuego, lo despojaron de $5,640 en efectivo.
Además del dinero, los asaltantes se llevaron tres cartones de cigarrillos y una caja de hojas para fumar.
Relacionadas
Tras cometer el robo, los sospechosos abandonaron la escena a bordo de un vehículo color gris. No se reportaron personas heridas durante el incidente.
Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas asumieron la pesquisa.