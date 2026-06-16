La Policía investiga un robo reportado anoche en una gasolinera del municipio de Juncos, donde dos individuos enmascarados lograron escapar con miles de dólares en efectivo tras amenazar a un hombre con armas de fuego.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron a las 10:42 p.m. en la gasolinera Ecomaxx, localizada en la calle Algarín.

Según alegó el querellante, dos sujetos con el rostro cubierto irrumpieron en el establecimiento y, mediante intimidación y amenaza con armas de fuego, lo despojaron de $5,640 en efectivo.

Además del dinero, los asaltantes se llevaron tres cartones de cigarrillos y una caja de hojas para fumar.

Tras cometer el robo, los sospechosos abandonaron la escena a bordo de un vehículo color gris. No se reportaron personas heridas durante el incidente.

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas asumieron la pesquisa.