Dos hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto cometieron un robo domiciliario en una residencia de la urbanización Río Plantation, en Bayamón, donde se llevaron dos cajas fuertes con documentos personales y dos armas de fuego.

Según el informe preliminar de la Policía, el asalto fue reportado a las 11:06 a.m. del lunes y ocurrió cuando los individuos irrumpieron en la vivienda. La querellante relató a las autoridades que uno de los sospechosos la amenazó apuntándole con un arma de fuego, mientras el otro registraba la residencia en busca de objetos de valor.

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La mujer indicó que los asaltantes se apropiaron de dos cajas fuertes de metal que contenían documentos personales y dos pistolas pertenecientes a su hijo, quien posee una licencia de armas vigente. También fue hurtada la licencia.

Una de las armas robadas es una pistola Glock modelo 23 Gen4, calibre .40, junto con tres cargadores y 39 municiones del mismo calibre.

La segunda arma es una pistola Ruger LCP Max, calibre .380, además de tres cargadores, 34 municiones calibre .380 y 30 municiones calibre 9 milímetros.

Agentes adscritos al precinto de Bayamón Centro investigaron preliminarmente la querella y refirieron el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.