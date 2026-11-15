Un ciudadano reportó esta madrugada un escalamiento en su residencia ubicada en la urbanización Estancias de Degetau, en Caguas, donde le hurtaron pertenencias de valor.

El querellante, de 29 años, indicó que al llegar a su residencia se percató de que alguien había logrado acceso al interior y hurtó un anillo de diamantes, dos relojes marca Cartier y un par de guitarras eléctricas marcas Rickenbacker y Fender Stratocaster.

El perjudicado valoró la propiedad hurtada en aproximadamente $31,700.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente David Colón Rodríguez, adscrito al distrito, quien refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.