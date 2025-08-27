La caseta del peaje de Montehiedra en la autopista Luis A. Ferré fue escalada esta madrugada por dos enmascarados que tras una persecución dejaron abandonada la caja fuerte con el dinero, según informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La querella se reportó a las 2:00 a.m. cuando se percataron que dos hombres con el rostro cubierto le ocasionaron daños a la puerta lateral de la caseta y utilizaron varias herramientas para apropiarse de la caja fuerte.

Los sospechosos fueron sorprendidos por policías y se montaron en un vehículo Infiniti Q50, color blanco y con la tablilla IXL-985, iniciándose una persecución. Al tomar la salida hacia la carretera PR-199 (avenida Doña Felisa Rincón de Gautier), tomaron el carril contrario y chocaron con la valla de cemento.

Acto seguido, salieron del automóvil y se internaron en un monte sin ser arrestados.

Los agentes recuperaron la caja fuerte.

Personal de la División de Servicios Técnicos del CIC de San Juan ocupó el vehículo y la evidencia para ser analizada.