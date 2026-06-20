Unos pillos escalaron en la mañana de este sábado dos negocios de la avenida Manuel Fernández Juncos, en Santurce, de donde se llevaron dinero en efectivo y equipos.

Los hechos fueron reportados a las 6:00 a.m. en el restaurante mexicano “No Manches” y el spa “Ocean Pearl Wellnes“.

El informe policiaco detalla que “el querellante, quien es propietario del restaurante, (denunció) que acudió a su local, aproximadamente a las 6:00 de la mañana, y al entrar por la puerta posterior este notó que dicha puerta estaba abierta y el establecimiento desordenado”.

Además, los maleantes rompieron el cristal de la puerta de entrada principal.

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De acuerdo al perjudicado, los pillos se apropiaron $1,112.14 de la caja registradora y $200.00 de la caja fuerte. Además, cargaron con de una computadora portátil, valorada en $925.

Asimismo, indicó que le faltaba el disco duro de grabación de las cámaras de seguridad, valorado en $500, y una bocina JBL, valorada en $350.

Mientras, en el negocio “Ocean Pearl Wellness Spa”, la querellante informó que los pillos se apropiaron de prendas de oro amarillo (cadena y pantallas) y cinco bocinas bluetooth de marca JBL, con valor global $425.

El agente Martín Martínez, del precinto policiaco de Santurce, investigó preliminarmente ambas querellas y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.