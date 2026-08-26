Un ciudadano se querelló tras ser estafado durante la venta de una motora en la noche de ayer, martes, en la carretera PR-29, cerca de los predios de la cancha de la Escuela Cacique Agüeybaná, en Bayamón.

El perjudicado informó que se reunió con dos individuos vestidos de negro, con quienes había coordinado una cita para la venta de una motora marca Taizhou Zhongneng, del año 2024 y con la tablilla 308666M.

Una vez concretaron la transacción por la cantidad de $1,500, los compradores se marcharon del lugar.

Minutos más tarde, el querellante se percató de que el dinero recibido como pago era falso.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.