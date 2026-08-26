Un hombre resultó herido de bala y se encuentra en condición crítica luego de que el arma de fuego que se disponía a guardar se accionara accidentalmente durante la madrugada de hoy en una residencia de la urbanización Brisas de Tortuguero, en Vega Baja.

Según el informe preliminar de la Policía, el hombre se disponía a guardar una pistola IWI Masada, calibre 9 milímetros, para la cual posee licencia, cuando el arma se accionó mientras la manipulaba.

La bala le provocó una herida en el área del costado.

Tras resultar herido, fue transportado en un vehículo privado hasta una institución hospitalaria, donde recibió atención médica. Su condición fue descrita como crítica.

El incidente ocurrió a eso de las 12:47 a.m. de hoy, miércoles.

La pesquisa estuvo a cargo de la agente Minerva Rabell, adscrita al distrito policíaco de Vega Baja, bajo la supervisión de la sargento Karelia García.