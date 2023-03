Siete meses de prisión fue lo que cumplió el convicto exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, por recibir sobornos de parte del empresario colombiano, Oscar Santamaría.

El propio exalcalde confirmó a Primera Hora que fue liberado el pasado 1 de marzo de una prisión en Miami, Florida, aun cuando no había extinguido los 24 meses de cárcel que le impuso el 6 de junio de 2022 la jueza federal Silvia Carreño Coll, tras haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía federal para declararse culpable por un cargo de conspiración para cometer soborno.

Arroyo Chiqués explicó que obtuvo varias bonificaciones especiales, como por ejemplo, que por ser sobreviviente de cáncer, logró acogerse a una “ley de personas con alto riesgo por COVID” que le permitió poder extinguir su condena bajo supervisión electrónica. Las restricciones impuestas culminarían el 8 de febrero de 2024, según la página del Negociado Federal de Prisiones (BOP, en inglés).

“Yo cumplí el 25% de mi sentencia y un poco más. Por la ley CARES Act, de personas que son alto riesgo para el COVID, se me concedió entonces terminar el resto de mi sentencia en la residencia. Además, obviamente, al estar trabajando allá, gané una bonificación de 60 días y por buena conducta 108 días”, detalló.

Entre otras cosas, al exalcalde se le permite salir a trabajar. De hecho, cuando este diario lo contactó, realizaba gestiones laborales en el pueblo de Ponce.

“Me permiten (salir) para los asuntos de salud, religiosos, me dan dos pases al mes para hacer mis compras, pases de cuatro horas”, señaló el exalcalde popular, al hacer constar que ya no reside en Aguas Buenas.

Asegura nunca pidió dinero

Como parte de sus declaraciones, Arroyo Chiqués alegó que nunca conoció o se reunió con Santamaría. De hecho, sostuvo que el contrato que firmó como alcalde con la empresa Waste Collection fue realizado a través de una empleada de la empresa, a quien describió como amable.

“Yo no conozco a esa persona”, estipuló, cuando se le preguntó por Santamaría.

Añadió que “el señor Raymond Rodríguez, (presidente de JR Asphalt), fue quien estuvo en conversación con el señor Santamaría y fue quien vino donde mí. Yo nunca tuve una reunión ni una conversación con el señor Santamaría. No lo conozco, nunca estuve en su oficina. Yo hice una negociación, un contrato muy bueno para el pueblo de Aguas Buenas, pero lo hice con una de sus empleadas y así lo testifiqué ante los federales. Y, obviamente, entiendo que mi versión fue corroborada”.

Asimismo, Arroyo Chiqués señaló que “yo no solicité nunca dinero”.

Según testificó el empresario Santamaría en el juicio que se realizó contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, Rodríguez fue quien le habló de la oportunidad de hacer una propuesta para conseguir un contrato en Aguas Buenas. De hecho, indicó que “autoricé a Raymond a someter la propuesta a Aguas Buenas”.

“Raymond me dijo que teníamos que tener una reunión, que Arroyo Chiqués quería $1 por casa” a cambio del contrato, sostuvo Santamaría.

“El municipio de Aguas Buenas tenía en ese tiempo 10,000 casas y Raymond dijo que hizo un acuerdo con Arroyo Chiqués en ese momento. Yo no tenía relación con él y él dijo que tenía que pagar a Arroyo Chiqués $1 por casa”, reiteró, al añadir que “en ese momento yo estaba nervioso” porque nadie nunca le había solicitado sobornos.

Al ser cuestionado sobre esta solicitud de la que habló Santamaría, Arroyo Chiqués rechazó a Primera Hora que haya pedido dinero a cambio del contrato. De hecho, alegó que nunca recibió pagos de soborno cuando era alcalde. Sí indicó que, cuando salió del municipio en el 2017, el empresario Rodríguez comenzó a entregarle dinero y lo aceptó.

“Cuando yo salí de la alcaldía en febrero de 2017, el señor Raymond Rodríguez empezó a darme un dinero”, indicó.

¿Ahí fue cuando empezó a recibir los sobornos?, se le cuestionó al exalclade.

“Correcto, correcto”, respondió.

Explicó que en el pliego acusatorio se estipuló que supuestamente los sobornos los comenzó a recibir en el 2016. Dijo que lo aceptó, ya que se encontraba inmerso en el acuerdo que le iba a dar la Fiscalía federal.

¿Rodríguez y Santamaría lo entramparon?, se le cuestionó en otra instancia.

“Bueno, me utilizaron, me utilizaron. Porque inclusive, el pliego acusatorio dice que Santamaría pagaba $10,000 mensuales. A mí no me daban $10,000″, señaló sin estipular cuándo dinero en realidad recibió.

Arroyo Chiqués, en cambio, reiteró que se encuentra arrepentido de haber participado en el esquema de corrupción en el que varios exalcaldes se declararon culpables, como lo fueron el de Cataño, Félix “El Cano” Delgado; de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Javier García Pérez.

Otros empresarios, como Santamaría, Rodríguez y Mario Villegas, quien era vicepresidente de JR Asphalt, también llegaron a acuerdos de culpabilidad.

El único que enfrentó juicio por participar de este esquema en el que empresarios daban dinero a cambio de contratos en los ayuntamientos fue el exalcalde de Guaynabo. Este fue hallado culpable el pasado miércoles en la noche y se expone a una sentencia de 20 años en prisión.

Arroyo Chiqués no quiso hablar del caso de Pérez Otero.

“No, no voy a emitir comentario alguno sobre el asunto”, soltó.

En cuanto a su arrepentimiento, el exalcalde de Aguas Buenas señaló que lo ha expresado desde que acogió el acuerdo de culpabilidad.

Dijo que por tal arrepentimiento “fui yo primero que nadie ante las autoridades y hablé de lo que ocurrió en mi caso”.

A su pueblo de Aguas Buenas le dijo “que se me sentenció, que ofrecía disculpas a aquellos que entendía que habían sido ofendido con mi acción. Hoy estoy fortalecido. Tengo una fe más amplia que la que tenía antes de haber estado en el campamento (en la prisión) en el que estuve y que un error lo cometemos todos, un error lo cometemos todos. Yo cometí uno, pagué por ese error que cometí y me siento bien. Me siento con mi frente en alto. Esto, creo que no se las tengo que bajar a nadie, porque al único que se lo tengo que bajar es a Dios. Pero a mi pueblo, pues, le digo que gracias también por el apoyo que me dieron en todo este proceso”.