El exnovio de Pedro Julio Serrano declaró este viernes, en una vista preliminar en el Tribunal de San Juan, que el activista gay lo habría agredido sexualmente en dos ocasiones.

Serrano enfrenta dos cargos por agresión sexual conyugal de la Ley 54 (Ley Contra la Violencia Doméstica), después de que se encontrara causa para su arresto y le impusieran una fianza de $20,000. Las denuncias en su contra se hicieron el pasado 6 de julio.

En su testimonio en la vista preliminar, el querellante dijo que la madrugada del 16 de mayo ocurrió la primera relación sexual no consentida desde que se habían conocido en enero de este año.

“Me agredió sexualmente ese día”, dijo el hombre de 28 años, ante la jueza Yazdel Ramos.

El querellante sostuvo que se conocieron a través de una aplicación de citas y que en febrero se vieron por primera vez cuando fueron a un concierto de Ricky Martin.

En ese contexto, a preguntas de la fiscal Linette Vázquez, el testigo comenzó a ofrecer detalles sobre sus relaciones sexuales. La fiscal también le preguntó por otra relación sexual que sostuvieron de forma consentida el 14 de febrero.

De ahí, la fiscal intentó establecer el contraste con lo ocurrido en esa fecha con lo que el querellante alega que sucedió el 16 de mayo.

“La diferencia es que había consentimiento y que había una preparación, yo estaba despierto el 14 de febrero y el 16 de mayo no estaba despierto”, dijo.

Declaró que “me encontraba durmiendo en mi lado de la cama [...] Él se trepó sobre mí y comenzó a penetrarme... Fue de forma abrupta”.

Aseguró que en varias ocasiones le pidió que no lo hiciera, pero que continuó. “Empecé a llorar”, manifestó.

“Sentí miedo y lástima por mí mismo”, agregó. “No podía hacer nada... no le podía decir nada a nadie [...] Me había dicho que las personas que se metían con él se jod...”.

Luego, indicó que el segundo incidente ocurrió a eso de las 3:34 de la madrugada del 2 de julio, cuando también dormía.

“Pedro Julio arrebató la sábana”, indicó. “Se trepó encima de mí [...] y comenzó a penetrarme. Le digo ‘no’, levanté el torso, lo impulsé [...] No quería tener relaciones. No estaba preparado”.

“Me sentía que estaba aturdido, desolado, me sentí que no tenía dignidad, porque él me la arrebató”, manifestó, antes de hablar sobre el dolor físico y emocional que sintió.

Según su testimonio, Serrano después le pidió perdón porque “no sabía que te iba a molestar”.

“Le dije (a Serrano) que no, que el mundo no giraba alrededor de él, que no todo podía ser lo que él quería, cuando el quería y como el quería, y que yo fuera su sirviente”, continuó.

Relató que, en el transcurso del resto del día, se sintió “más tranquilo” y siguió con lo que tenía planificado, incluyendo ir con Serrano a ver una de varias casas que evaluaban comprar, ya que tenían planes de casarse el 21 de diciembre.

Declaró que después de ver la casa, Serrano le pidió hablar.

“Me dice: ‘Esta mañana te pusiste violento’. Le digo, ’No mi amor’ y que no es la primera vez que pasa. Le digo que ‘cuando han pasado incidentes, nunca te he gritado ni he dicho palabras soeces directamente a ti, por qué dices eso, no digas eso’”, relató.

“Me dice: ’Creo que nos debemos dar el espacio y hoy debes dormir en casa de tu mamá. Le dije, ’Vamos a trabajarlo y le pregunto si eso fue lo que le recomendó su terapista. Me dijo que tenía que hablar con ella”.

Posteriormente, fue a buscar algunas de sus pertenencias al apartamento de Serrano, donde vivió desde marzo hasta ese 2 de julio. No estaba Serrano, sino su hermano.

De ahí se fue a casa de su madre, quien fue la primera testigo de la fiscalía en la mañana de hoy.

Ambos testimonios coincidieron en que se encontraron en el hogar de la mujer, a quien le dijo inicialmente que Serrano lo había “botado” del apartamento, pero que a insistencias de ella, le habló sobre las agresiones sexuales.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, después de que le contara esto, ambos se fueron a pasar el fin de semana en otro apartamento. Aseguró que en ese periodo tuvo que insistir en varias ocasiones para que su hijo decidiera solicitar una orden de alejamiento contra Serrano.

Inicialmente, “mi hijo dijo que no, porque lo amaba”, expresó la mujer.

“Dijo que no, que no iba a poner nada, porque (Serrano) era una figura pública, que no le quería hacer daño porque él lo amaba”, expuso.

Después de al menos dos intentos, la mujer dijo que su hijo accedió a orientarse con una abogada y entonces fue a “orientarse” en el cuartel sobre el proceso y el domingo 5 de julio regresó a la casa con la orden de alejamiento para que la diligenciara al otro día.

Durante el contrainterrogatorio de la mujer, la abogada de Serrano, Silvia Juarbe, intentó sembrar dudas sobre la credibilidad de la testigo.

A través de sus preguntas, la abogada expuso que la mujer desconocía detalles de la vida de su hijo, mientras que resaltó contradicciones en su testimonio, mayormente en cuanto a fechas del tiempo que llevaba viviendo con ella.

Juarbe aprovechó sus preguntas para dejar establecido que antes de la querella de su hijo, Serrano había sometido una denuncia por violencia contra su expareja, el 4 de julio, ante la Policía Municipal de San Juan.

Juarbe no pudo contrainterrogar hoy a la expareja de Serrano por falta de tiempo, pues no había tenido acceso a la declaración jurada del querellante.

La jueza detuvo la vista preliminar para retomarla el 11 de septiembre, a la 1:00 de la tarde. La fiscalía espera sentar a testificar a una agente de la policía, mientras que la defensa citó a otros tres testigos.