Un hombre de 64 años fue acusado a nivel federal por presuntamente conspirar para distribuir drogas en Bayamón.

Según informó la Fiscalía federal, un gran jurado acusó a Bárbaro José Del Valle De Paula por cargos relacionados con narcotráfico y armas de fuego.

Se presume que entre el 29 de abril y el 13 de mayo de 2026, Del Valle De Paula presuntamente conspiró con otras personas para poseer y distribuir fentanilo, crack, heroína, cocaína, marihuana y oxycodona. Las autoridades alegan que las actividades ocurrieron en el residencial Las Gardenias y en un área cercana a una escuela y un parque infantil.

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El imputado fue arrestado el 13 de mayo y, al momento de la intervención, presuntamente tenía un arma de fuego con el número de serie mutilado.

Del Valle De Paula compareció inicialmente ante el magistrado federal Marcos E. López el 14 de mayo. De ser encontrado culpable, enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y hasta cadena perpetua.

El caso es investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) y la Policía de Puerto Rico. El fiscal federal auxiliar José A. Contreras está a cargo del procesamiento del caso.