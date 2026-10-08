La Fiscalía Federal en Puerto Rico ofrecerá este jueves una conferencia de prensa para anunciar detalles de una investigación relacionada con tráfico de personas, que resultó en tres arrestos.

El anuncio estará a cargo del fiscal federal interino Héctor Ramírez Carbó, quien ofrecerá la conferencia a las 11:00 a.m.

Según la convocatoria, los arrestos fueron efectuados el pasado 28 de septiembre como parte de la pesquisa federal.

Junto a Ramírez Carbó participarán Yariel Ramos, agente especial a cargo interino de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Juan; el capitán Robert Stiles, subcomandante del Sector San Juan de la Guardia Costera de Estados Unidos; y Joseph González, superintendente de la Policía de Puerto Rico.

La conferencia se llevará a cabo en la Torre Chardón, en San Juan.