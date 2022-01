Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) capturaron al fugitivo Rafael Antonio Hernández Maldonado, conocido como “El Bebo”, quien estaba prófugo desde julio del 2015.

Hernández Maldonado enfrenta cargos criminales por robo bajo el “Hobbs Act” (extorsión en el comercio interestatal con intención de privar de propiedad a la víctima), violación a la Ley de Armas y por mentirle a un agente federal.

La información de su arresto trascendió esta tarde, a pesar de que fue detenido el 14 de diciembre luego de que el FBI recibiera información de su localización mediante una llamada el 29 de noviembre. Se especificó que el arresto se llevó a cabo fuera de Puerto Rico.

“Lo primero que quiero es dar las gracias al Pueblo de Puerto Rico por su apoyo masivo a nuestro llamado. Las llamadas siguen entrando y estamos avanzando en todas nuestras áreas de investigación”, comentó en declaraciones escritas a Primera Hora el agente especial a cargo del FBI, Joseph González. “Para nosotros es importante que el pueblo sepa que no existe un criminal intocable. No importa dónde esté o el tiempo que pueda lograr evadir la justicia, lo vamos a encontrar y va a enfrentar la justicia. Una de mis prioridades es ir tras estos fugitivos y es por eso que estoy dedicando recursos específicamente para ese propósito. El pueblo tiene que saber que cualquier pieza de información es importante y continuamos exhortando a la comunidad a que reporte esta información de manera confidencial”, añadió.

Los hechos por los que fue acusado se remontan al 13 de julio del 2015, cuando El Bebo y otra persona impactaron a una guagua Ford Transit, rotulada con el nombre de la casa de empeño Oro Centro, con su automóvil Hyundai Accent en la salida arterial de la avenida Luis Muñoz Rivera hacia el expreso Las Américas en Santurce.

Afiche del FBI de Rafael Antonio Hernández Maldonado, alias "El Bebo". ( FBI )

Hernández Maldonado guio en retroceso y chocó contra el conductor de la guagua, obligándolo a que se detuviera.

Las autoridades relataron en aquel entonces que el perjudicado abrió la puerta, pero, antes de bajarse, Hernández Maldonado y su cómplice le dispararon.

La víctima, quien recibió impactos de bala en el pecho y rostro, fingió estar muerto. Por ende, cuando uno de los pistoleros se acercó a la puerta, el perjudicado disparó su propia arma, del cual poseía licencia vigente.

El intercambio de fuego hirió a Hernández Maldonado, quien acudió a una institución hospitalaria donde personal contactó a las autoridades. Cuando agentes federales lo entrevistaron, Hernández Maldonado mintió y alegó que fue víctima de dos personas que lo atacaron.

De acuerdo al afiche de la FBI, Hernández Maldonado se escondió con la familia de su novia, quien tiene familiares en el municipio de Yauco y en los estados norteamericanos de Wisconsin y Florida.

“Gracias a personas valientes, un notorio fugitivo del caso del secuestro del El Hipopótamo se quedó sin lugar donde esconderse y terminó por entregarse a las autoridades federales. Ahora capturamos a El Bebo. Ustedes me oyen mucho hablar de corrupción, pero lo que aplica para una violación, aplica para todas, ‘this is just the beginning’”, advirtió.

“A esos fugitivos que andan por ahí ,Teddy Ayala, El Burro..., Luis Frias-Danzot, entre muchos otros, les digo lo mismo: ‘lo mejor que pueden hacer es entregarse’. Tenemos el tiempo y los recursos para seguir hasta que los encontremos, ya sea en Puerto Rico, EE.UU, o donde sea que estén en el mundo. Además, también están los US Marsals, la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal en la calle buscando poner estos criminales tras las rejas, así que es solo cuestion de tiempo. Es lo que el pueblo se merece y es para lo que trabajamos”, instó.

“La forma de retomar nuestras comunidades, es actuando, y lo único que pedimos es que nos llamen. Nuestro personal altamente capacitado, hará todo lo demás”, añadió.

González agradeció, además, el vídeo publicado por este diario sobre la búsqueda del imputado “El Bebo”, ya que tras la publicación, la agencia federal comenzó a recibir múltiples llamadas que ayudaron a dar con el paradero del hombre.

“No puedo cerrar sin agradecer a la prensa local. Ustedes son los que difunden el mensaje y me ha impresionado mucho ver lo rápido que lo hacen y lo profesionales que han sido con temas bien delicados. Incluso se está dando que los propios miembros de la prensa, son quienes nos refieren a querellantes y eso es bien valioso. Quiero que sepan que lo aprecio y que las puertas de mi oficina siempre estarán abiertas para ustedes. Somos un equipo y sin esa colaboración es bien cuesta arriba”, aseguró.